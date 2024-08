Bertotto Giugliano | Proseguiremo sulla scia della scorsa stagione Casertana squadra tosta Iori ottimo allenatore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo giocato con identità, noi siamo stati bravi, abbiamo fatto tante palle gol ma non abbiamo segnato: vanno fatti i complimenti alla, hanno giocato intensamente.è un bravo, abbiamo parlato nel prepartita. Siamo andati a migliorare rispetto all’anno scorso perché abbiamo superato ben due turni: il nostro cammino promette bene, visto l’inizio, e sarà una buonacon il buon campionato fatto l’anno scorso: ho incominciato a lavorare ad ottobre, e laera in difficoltà. Tutti avevano voglia di emergere e fare qualcosa di diverso, e oggi continuiamo su questa“. Valerioè visibilmente soddisfatto, dopo vittoria contro lanella coppa di categoria: dopo la partita, parla in sala stampa dello stadio Pinto.