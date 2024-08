Bergamo multata a Ferragosto per non aver inserito il freno a mano sotto casa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 18 agosto 2024). Ha ricevuto una multa il giorno di, verso le 14. Il motivo?lasciato l’auto parcheggiata(in piano) senzae azionato il. Un’insegnante in pensione ha posteggiato la sua macchina (una Dacia Bianca) in via Coghetti, a pochi metri dalla sua abitazione. Un parcheggio ‘regolare’, come la donna fa da 20 anni: nella via cittadina non ci sono divieti di sosta. Eppure quando l’insegnante è tornata a prendere l’auto in serata si è ritrovata sul parabrezza una multa. Sul verbale ecco spiegata l’infrazione: “Effettuava la sosta del veicolo senza azionare il” (articolo 158 del Codice della strada). La contravvenzione staccata, alle 14,20 del 15 agosto per la precisione, è di 29,40 euro.