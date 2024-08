ATP Cincinnati sarà Sinner-Zverev per la finale! Rune va spedito si ritira Hurkacz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Sì sono formate le semifinali del Masters 1000 di. Nonostante un po’ di pioggia caduta nella notte italiana, il programma è andato in porto e la prima sfida che è venuta fuori è quella tra Jannike Alexander. Il numero 1 del mondo aveva battuto in rimonta Andrey Rublev, stesso dicasi per il tedesco contro Ben Shelton. Finisce con il punteggio di 3-6 7-6(3) 7-5 in favore del giocatore di Amburgo con lo statunitense che ha molto da recriminarsi per la gestione di alcuni dei momenti più importanti del match, come il tiebreak del secondo set, in cui ha servito particolarmente male non mettendo prime e la coda del terzo, quando ha di fatto regalato il break decisivo e poi in risposta ha sprecato una ghiotta chance per andare al tiebreak. Una semiche potremmo definire tra sopravvissuti.