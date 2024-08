Alain Delon un oggetto di culto al servizio del cinema

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 18 agosto 2024) L'attore francese è stato uno dei più ricercati oggetti dinella storia del, soprattutto per i registi, ossessionati dal decifrarne l'irresistibile fascino immortale. Nonostanteabbia spesso fuggito l'immortalità. Se è vero che c'è un tempo per ogni cosa, allora è esistito anche un tempo per i divi. Un termine che ha subito talmente tante rivisitazioni ed è statodi talmente tanti dibattiti metafisici e ontologici (totalmente inutili)da perdere un significato univoco. Un tempo che sta scadendo o forse è già scaduto, ma che ogni volta che esige la caduta di un altro di quei divi ne dimostra l'immortalità, che poi, a prescindere da definizioni e dibattiti, è l'unica caratteristica che li contraddistingue sul serio. Il 18 agosto 2024 è venuto a mancare, che era un