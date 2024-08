Agrigento ragazzina minaccia con coltello un 12enne che si butta dal balcone

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 18 agosto 2024) Unadi 13 anni hato ununche, per la paura di essere colipito, si èto da unal primo piano di un palazzo, finendo sul tetto di un garage e sfondandolo. Il triste fatto è avvenuto in una comunità per minorenni situata trae Palma di Montechiaro. Il minorenne finito di sotto è rimasto ferito, ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata dove è tutt'ora ricoverato. Anche la tredicenne è stata portata in ospedale, però a Palermo, per essere sottoposta ad accertamenti ed esami. Sull'episodio indagano i carabinieri anche se la, avendo meno di 14 anni, non è imputabile.