12 coppie VIP scoppiate! Sembravano perfette ma si sono lasciate

(Di domenica 18 agosto 2024) Quante volte ci è capitato di innamorarci di una coppia di attori famosi? Quante emozioni e quanti sogni ci hanno regalato, facendoci battere il cuore e credere nell’amore? Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, ha sognato di vivere una favola romantica come quella dei nostri vip preferiti. Ammettiamolo: shippare e seguire una coppia di celebrità è uno dei piaceri più dolci e appaganti, e dato che la vita è già di per sé amara, immergersi nelle storie d’amore dei vip è una delle cose più belle e confortevoli. Citantissimedello showbiz che ci hanno fatto sognare: dal loro primo incontro fino ai favolosi matrimoni, passando per le “paparazzate” più scottanti, fino agli inevitabili e clamorosi divorzi. Da Hollywood all’Italia, le unioni tra star del cinema, della musica e dello spettacolo diventano favole moderne seguite da milioni di persone.