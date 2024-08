Vuole il Napoli! | l’annuncio dall’Inghilterra e la svolta nella trattativa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 17 agosto 2024) Arrivano novità importanti per il: uno degli obiettivi ha finalmente sciolto le riserve, adesso lapuò sbloccarsi. Ildeve accelerare sul mercato: lo ha fatto capire bene Antonio Conte anche oggi nel corso della conferenza stampa che anticipa la partita che gli azzurri giocheranno domani contro il Verona, match valido per la prima giornata di Serie A. La situazione è complicata, ed anche questo è stato chiarito in maniera molto netta dal tecnico che, al tempo stesso, si aspetta dei movimenti da qui al termine della sessione estiva di calciomercato. Non potrebbe essere altrimenti, considerando che la rosa è visibilmente incompleta, soprattutto in alcuni reparti dove serve agire in fretta.