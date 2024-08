Usa la gravidanza come scusa per non fare nulla | papà si lamenta con gli amici della moglie incinta di due gemelli Lei lo scopre e si infuria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Diventare genitori è una delle più grandi sfide che chiunque intraprenda questo percorso dovrà affrontare, a partire dalla. E soprattutto per le future mamme, oltre al cambiamento psicologico, c’è anche un cambiamento fisico drastico. Tra i disagi dovuti alla nausea, alla stanchezza, agli sbalzi d’umore, ildi solito ha il compito di sostenere emotivamente e psicologicamente la propria compagna. Ma non è per tutti quanti così. Un, infatti, ha preferitorsi di suache, a suo dire, avrebbe usato laper evitare le faccende domestiche e farsi viziare. L’uomo si è sfogato con i suoi, ma la donna è venuto a saperlo e non pare l’abbia presa benissimo: “Il fatto è che è difficile starle vicino da quando è, è molto esigente e vuole essere costantemente viziata – scrive l’uomo -.