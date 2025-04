Il percorso partecipato è stato un vero fallimento

partecipato agli incontri di presentazione del percorso partecipato nei quattro quartieri sono stati 470 – spiega Rossini –. 268 sono stati i partecipanti ai laboratori, 51 le proposte presentate online e 187 le presenze all'incontro di restituzione. Una curva decrescente che dimostra chiaramente come la partecipazione reale sia venuta a mancare. A ciò si somma il costo complessivo del percorso, pari a 45.310 euro, Iva esclusa: considerando i 976 partecipanti complessivi, significa una spesa di circa 46 euro per partecipante. Un percorso quindi costoso e con risultati decisamente deludenti". "Inoltre – prosegue il vicecapogruppo – dopo le delibere di settembre che avevano valutato negativamente le 19 manifestazioni di interesse conseguenti all'avviso pubblico della giunta Muzzarelli, gli uffici competenti avrebbero dovuto promuovere iniziative di confronto con i proponenti per superare le criticità rilevate.

