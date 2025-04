Ponte Bailey chiuso | le tavole di legno in pessime condizioni

Ponte Bailey in località Villa Santi di Massignano è di nuovo chiuso al transito poiché le tavole di legno sul fondo della struttura modulare metallica, sono ammalorate. Il Ponte scavalca il torrente Menocchia e negli ultimi 15-20 anni ha iniziato a dare problemi agli abitanti della zona, dove ci sono anche vivaisti e attività commerciali e industriali. Costruito dall’esercito tedesco, era solido con impalcata di assi di quercia ricoperti di asfalto. Intorno al 1999 il Ponte ‘tedesco’ anziché sottoporlo a una buona manutenzione, fu smontato e sostituito con un Ponte della stessa tecnologia, ma già usato e di realizzazione inglese, sicuramente più leggero e delicato, poiché dopo appena tre anni, nel 2012, fu chiuso per la prima manutenzione. Gli assi di legno, di abete e neppure tanto robusti, erano già bucati e marci, quindi pericoloso al transito. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Ponte Bailey chiuso: le tavole di legno in pessime condizioni Ilin località Villa Santi di Massignano è di nuovoal transito poiché ledisul fondo della struttura modulare metallica, sono ammalorate. Ilscavalca il torrente Menocchia e negli ultimi 15-20 anni ha iniziato a dare problemi agli abitanti della zona, dove ci sono anche vivaisti e attività commerciali e industriali. Costruito dall’esercito tedesco, era solido con impalcata di assi di quercia ricoperti di asfalto. Intorno al 1999 il‘tedesco’ anziché sottoporlo a una buona manutenzione, fu smontato e sostituito con undella stessa tecnologia, ma già usato e di realizzazione inglese, sicuramente più leggero e delicato, poiché dopo appena tre anni, nel 2012, fuper la prima manutenzione. Gli assi di, di abete e neppure tanto robusti, erano già bucati e marci, quindi pericoloso al transito. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Maltempo Piemonte: chiuso ponte Bailey a Chivasso, evacuazioni e frane - Il ponte Bailey sul Po a Chivasso è stato chiuso al traffico “a causa dell’elevata criticità del fiume”. Lo fa sapere con una nota il Comune. La strada provinciale 590 non è percorribile né in direzione San Raffaele Cimena, né in direzione San Sebastiano da Po. La strada provinciale non è percorribile in direzione San Raffaele Cimena Rese impercorribili dal maltempo sono interdette al transito anche via Rigazzi e l’accesso a via Brozola. 🔗notizieaudaci.it

Gesesa, studenti in visita al depuratore di Ponte delle Tavole - Tempo di lettura: 5 minutiSi è conclusa oggi la prima parte del percorso di educazione idrica, organizzato da Acea Scuola, dedicato anche agli allievi delle scuole elementari e medie campane che ha previsto, oltre all’attività di formazione su piattaforma digitale, anche alcune giornate di visita al depuratore di Ponte delle Tavole (BN) gestito da GESESA, società idrica del Gruppo ACEA. Presenti all’evento, l’amministratore delegato di GESESA Salvatore Rubbo, il presidente di GESESA Domenico Russo, il delegato all’istruzione del comune di Benevento Marcello Palladino e gli studenti delle ... 🔗anteprima24.it

Chiusi ponte delle Grazie, ponte Bailey e diverse strade a Faenza: "Rimanete ai piani alti" - Il sindaco di Faenza, Massimo Isola fa sapere che, in via prudenziale, è stata disposta la chiusura di: via Uccellina, via Cimatti, un tratto di via Silvio Pellico, ponte Bailey, ponte delle Grazie, via de Gasperi, via Fratelli Bandiera e via Ponte Romano. Disposta inoltre l'apertura dei Varchi... 🔗ravennatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ponte Bailey chiuso: le tavole di legno in pessime condizioni; Guadagna, lavori sul ponte Bailey: posate le nuove tavole; Viadotto dell’Estense, ecco il piano per riaprirlo entro l’estate: si inizierà con un ponte Bailey – Articolo e video; Viadotto dell'Estense, sabato sarà fatta brillare la campata danneggiata. Tempi confermati. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ponte Bailey chiuso: le tavole di legno in pessime condizioni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Guadagna, lavori sul ponte Bailey: posate le nuove tavole - PALERMO – “Questa mattina, insieme al Consigliere comunale Dario Chinnici, abbiamo effettuato un sopralluogo presso il ponte Bailey per verificare lo stato di avanzamento dei lavori in corso. Dopo la ... 🔗livesicilia.it

Ponte Bailey chiuso per lavori, stop al traffico fino al 10 maggio - Chiuso al traffico il ponte Bailey dal 16 aprile al 10 maggio per lavori di manutenzione e rifacimento del manto stradale. 🔗blogsicilia.it