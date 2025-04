The Last of Us 2 Isabela Merced | Gli spettatori devono concentrarsi sulla propria frustrazione e sofferenza

Last of Us 2, Isabela Merced, ha parlato dell'importanza di non dare giudizi morali affrettati durante la visione degli episodi. Isabela Merced, interprete di Dina nella serie, ha parlato degli eventi al centro della stagione 2 di The Last Of Us, ricordando agli spettatori che non è importante dare immediatamente dei giudizi morali sui personaggi e sulle loro azioni. Non proseguite con la lettura della notizia se non siete in pari con la visione degli episodi e non volete . L'opinione dell'interprete di Dina Al termine di una proiezione del terzo episodio della stagione 2 di The Last of Us, Isabela Merced ha spiegato: "Penso che, guardando questo, ci si debba concentrarsi sui sentimenti che si provano in ogni momento".

