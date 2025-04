Lufthansa riduce la perdita operativa nel primo trimestre 2025 ricavi in crescita

Lufthansa nel primo trimestre con la perdita operativa (ebit) che si riduce a 722 milioni (da 849 milioni nell'anno precedente). I ricavi, si legge in una nota del gruppo tedesco, sono cresciuti del 10% a 8,12 miliardi, di cui quelli da 'traffico' sono stati 6,36 miliardi (+8%). Con 835 milioni di euro, il free cash flow rettificato è stato superiore del 174% rispetto all'anno precedente (anno precedente: 305 milioni di euro). L'indebitamento netto è ammontato a 5.280 milioni di euro, con un calo di 464 milioni di euro rispetto alla fine dell'anno 2024. L'ultima riga del bilancio di periodo però resta negativa, la perdita netta è di 885 milioni (contro i 734 del primo trimestre 2024). 🔗 Quotidiano.net - Lufthansa riduce la perdita operativa nel primo trimestre 2025, ricavi in crescita Migliorano i conti dinelcon la(ebit) che sia 722 milioni (da 849 milioni nell'anno precedente). I, si legge in una nota del gruppo tedesco, sono cresciuti del 10% a 8,12 miliardi, di cui quelli da 'traffico' sono stati 6,36 miliardi (+8%). Con 835 milioni di euro, il free cash flow rettificato è stato superiore del 174% rispetto all'anno precedente (anno precedente: 305 milioni di euro). L'indebitamento netto è ammontato a 5.280 milioni di euro, con un calo di 464 milioni di euro rispetto alla fine dell'anno 2024. L'ultima riga del bilancio di periodo però resta negativa, lanetta è di 885 milioni (contro i 734 del2024). 🔗 Quotidiano.net

