Calciomercato il Milan pesca il nuovo difensore centrale in Premier League

Calciomercato Milan, via Leao? Sembra che il nuovo direttore sportivo … - Rafael Leao non è più un titolare inamovibile del Milan. Motivo per cui, a fine stagione, l'attaccante portoghese potrebbe andare via 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, nuovo obiettivo per il centrocampo: è derby con l’Inter - Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, il Milan avrebbe individuato un nuovo obiettivo per il centrocampo, ma c'è anche l'Inter 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, quale nuovo attaccante? Spuntano due nomi nuovi - Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante per la sessione estiva di calciomercato. Accanto ai soliti noti, ecco due alternative 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan: Fonseca cambia le ali e pesca dal Monaco, piace Akliouche; Milan, maxi offerta per Reijnders: l’erede arriva dalla Liga; Milan, Okafor non convocato: Conceicao pesca dal Milan Futuro un giocatore con... 76' disputati; Calciomercato Juve, si pesca ancora in casa Milan: occhi su Tomori come rinforzo per la difesa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Milan, Moncada pesca dalla Premier League! L’obiettivo italiano a sorpresa delle ultime settimane - Calciomercato Milan, i rossoneri sono interessati ad Okoli, difensore centrale del Leicester: da battere la concorrenza del Bologna Secondo quanto riportato da Tuttosport, per il proprio calciomercato ... 🔗calcionews24.com

Il Milan pesca da Guardiola: affare da 20 milioni - Nella prossima sessione estiva del calciomercato il Milan potrebbe acquistare un giocatore del Manchester City di Pep Guardiola. 🔗milanlive.it

Calciomercato Milan, Moncada pesca dalla Spagna: pronto l’affondo - Il Milan si sarebbe fiondato a capofitto su un nuovo talento del calcio spagnolo. La compagine rossonera starebbe mostrand0 un forte interesse per Javi Guerra, centrocampista spagnolo classe 2003 del ... 🔗spaziomilan.it