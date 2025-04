Polizia locale dotata di taser Ok dal sindaco

taser. Il primo corpo ad averlo in dotazione è stato, qualche mese fa, quello di Sesto San Giovanni, che lo sta sperimentando insieme al bola wrap. A Cinisello, la proposta arriva dalla Lega e ha visto l'accoglienza del sindaco Giacomo Ghilardi. Il gruppo consiliare ha infatti ufficialmente depositato una mozione per chiedere l'adozione dell'arma a impulsi. "Una proposta fortemente voluta dal nostro gruppo, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza degli operatori in divisa e dei cittadini – hanno spiegano i consiglieri –. In un contesto urbano sempre più complesso e imprevedibile, è fondamentale fornire alle forze di Polizia locale strumenti efficaci per fronteggiare situazioni di pericolo, senza dover necessariamente ricorrere a metodi più invasivi".

La Polizia Locale sarà dotata di taser, l'assessore: "Avviato l'iter per giungere ad una sperimentazione" - La Polizia Locale si doterà di taser, ma l'iter per arrivare ad aver personale in strada con armi a impulsi elettrici sarà ancora lungo. E' quanto ha spiegato l'assessore alla Sicurezza Luca Bartolini, in risposta ad un question time sull'argomento avanzato dal Pd, nel corso del consiglio... 🔗forlitoday.it

Polizia Locale dotata di taser e fototrappole - Dalla Regione fondi per potenziare la dotazione tecnica della Polizia locale, l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento pari a 20mila euro per l’acquisto di body cam e fototrappole partecipando al bando regionale. Il progetto comunale, del valore di 46.713 euro, si è classificato al 9° posto della graduatoria della Regione ottenendo l’importo massimo previsto dal bando come cofinanziamento regionale. 🔗ilgiorno.it

Defibrillator on board, la polizia locale si è dotata di defibrillatori grazie ai Rotary club - Un passo importante per la sicurezza e il benessere della comunità catanese è stato compiuto oggi, grazie alla consegna ufficiale di tre defibrillatori alle volanti della Polizia Locale. L'iniziativa è il frutto di una collaborazione tra il Rotary Club Catania Sud, il Rotary Club Catania Bellini... 🔗cataniatoday.it

