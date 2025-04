Cinquecento in festa per la Liberazione

festa del teatro’ organizzata in collaborazione con il Comune di San Mauro Pascoli e Legacoop Romagna. Più di 500 persone, infatti, hanno preso parte all’evento ‘Che pace, la sera!’, organizzato domenica scorsa nel Parco Poesia Pascoli di Villa Torlonia per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione e della rinascita del movimento cooperativo in Romagna.Nonostante lo spostamento di data, il pubblico ha risposto in massa, applaudendo a scena aperta gli artisti che si sono susseguiti nel programma, un coinvolgente alternarsi di narrazione teatrale, poesia e musica, che ha visto le esibizioni di Denis Campitelli, Annalisa Teodorani e Ciuma & Adele. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Cinquecento in festa per la Liberazione "Ci è un po’ sfuggita di mano", ha commentato in apertura il direttore artistico della cooperativa Sillaba, Stefano Bellavista, evidenziando il successo inaspettato di quella che si annunciava come una ‘piccoladel teatro’ organizzata in collaborazione con il Comune di San Mauro Pascoli e Legacoop Romagna. Più di 500 persone, infatti, hanno preso parte all’evento ‘Che pace, la sera!’, organizzato domenica scorsa nel Parco Poesia Pascoli di Villa Torlonia per celebrare l’ottantesimo anniversario dellae della rinascita del movimento cooperativo in Romagna.Nonostante lo spostamento di data, il pubblico ha risposto in massa, applaudendo a scena aperta gli artisti che si sono susseguiti nel programma, un coinvolgente alternarsi di narrazione teatrale, poesia e musica, che ha visto le esibizioni di Denis Campitelli, Annalisa Teodorani e Ciuma & Adele. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Gossolengo celebra la Festa della Liberazione - Mercoledi 30 aprile 2025 a Gossolengo si svolgerà la cerimonia di commemorazione del 25 aprile con il seguente programma: Ore 11,30 - ritrovo al Monumento dei Caduti in piazza Roma; - alzabandiera; - benedizione e posa della corona d’alloro; - breve saluto del sindaco. Ore 12... 🔗ilpiacenza.it

Concerto della Festa della Liberazione cancellato per la morte del papa, Sinistra italiana: "Il 25 aprile non si tocca" - Sinistra italiana Cesena commenta in maniera negativa la decisione di annullare il concerto del 24 aprile che rientra negli 80 anni della celebrazione della Liberazione presa dal Comune. "La decisione è stata assunta — scrive Sinistra italiana in una nota — in ottemperanza alla proclamazione di... 🔗cesenatoday.it

Propaganda Live all’Auditorium di Roma per la Festa della Liberazione - Propaganda Live fa le cose in grande per la Liberazione. In occasione dei festeggiamenti per il 25 aprile, il programma satirico-politico del venerdì sera di La7 lascerà eccezionalmente il consueto Teatro 2 degli studi De Paolis a Roma per trasmettere in diretta dall’Auditorium Parco della Musica (dal 2020 intitolato ad Ennio Morricone). Il prossimo 25 aprile sarà di venerdì, quindi ci vedrà inevitabilmente in onda, e sarà l’80esimo anniversario della Liberazione. 🔗davidemaggio.it

Se ne parla anche su altri siti

Cinquecento in festa per la Liberazione; In 500 a Villa Torlonia, Legacoop: Una festa simbolo della Liberazione e dell'orgoglio cooperativo; San Mauro Pascoli. Oltre 500 persone per la Liberazione: grande festa a Villa Torlonia con Sillaba e Legacoop; Raduno di Fiat 500 a Scicli il 4 maggio 2025. 🔗Ne parlano su altre fonti

La Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprile - Il 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con ... 🔗ansa.it

Cosa si festeggia il 25 aprile, storia e significato della Festa della Liberazione - Il 25 aprile in Italia si festeggia la Festa della Liberazione, ma in pochi conoscono la storia e i motivi di questa celebrazione: ecco perché si è scelto questo giorno e il suo significato. 🔗money.it

25 Aprile, perché è la Festa della Liberazione? - Perché il 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione? Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa importante Festa Nazionale italiana ... 🔗funweek.it