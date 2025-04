Blackout in Spagna e Portogallo oggi ripristinato il 99% della rete elettrica Ancora forti disagi | trasporti in tilt

Spagna e in Portogallo colpiti, a partire dalle 12.50 di euro da un Blackout che ha lasciato al buio i due Paesi e, per poche ore, parte del Sud della Francia. La società fornitrice dell’energia elettrica spagnola ha fatto sapere che stamattina all’alba era stato ripristinato il 90% della fornitura. Ancora gravi disagi per i trasporti con gli aeroporti semiparalizzati e le metropolitane, come quella di Madrid, Ancora ferme. Il premier spagnolo Sanchez ha proclamato lo stato d’emergenza. epaselect epa12061257 A woman uses her mobile phone torch inside a store during a power outage, in Madrid, Spain, 28 April 2025. A power Blackout hit large parts of Spain and spread to neighbouring Portugal and France, disrupting transport systems, internet connections and daily life, according to authorities. 🔗 Quotidiano.net - Blackout in Spagna e Portogallo oggi, ripristinato il 99% della rete elettrica. Ancora forti disagi: trasporti in tilt Roma, 29 aprile 2025 – Ci vorranno giorni per ripristinare la normalità ine incolpiti, a partire dalle 12.50 di euro da unche ha lasciato al buio i due Paesi e, per poche ore, parte del SudFrancia. La società fornitrice dell’energiaspagnola ha fatto sapere che stamattina all’alba era statoil 90%fornitura.graviper icon gli aeroporti semiparalizzati e le metropolitane, come quella di Madrid,ferme. Il premier spagnolo Sanchez ha proclamato lo stato d’emergenza. epaselect epa12061257 A woman uses her mobile phone torch inside a store during a power outage, in Madrid, Spain, 28 April 2025. A powerhit large parts of Spain and spread to neighbouring Portugal and France, disrupting transport systems, internet connections and daily life, according to authorities. 🔗 Quotidiano.net

Su altri siti se ne discute

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗lapresse.it

Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: "Cause ignote". Torna la corrente ma voli fermi|Il giorno del buio e del caos: il racconto - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Blackout in Spagna e Portogallo, trasporti in tilt | Tre le ipotesi: cyber-attacco, guasto tecnico o (raro) fenomeno atmosferico - In serata, l'ente gestore, ha riferito che è stata ripristinato il 60% del funzionamento della rete elettrica 🔗tgcom24.mediaset.it

Cosa riportano altre fonti

Blackout generale, Spagna e Portogallo al buio: ecco cosa sappiamo; Blackout in Spagna e Portogallo, persi 15 GW di energia in cinque secondi. Sanchez: Ignote le cause; Blackout in Spagna, Portogallo e Sud della Francia, stop a trasporti e Internet: cosa sta succedendo; Mega-blackout in Spagna, Portogallo e sud della Francia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sta tornando l’elettricità in Spagna e Portogallo - Dopo l'enorme blackout di lunedì l'energia elettrica è stata quasi completamente ripristinata, ma le operazioni sono ancora in corso e non se ne conoscono le cause ... 🔗ilpost.it

Blackout in Spagna e Portogallo oggi, ripristinato il 90% della rete elettrica. Ancora forti disagi: trasporti in tilt - Ci vorranno giorni per tornare alla normalità, in particolare nel settore dei trasporti con aeroporti e metropolitane ancora bloccati nella maggior parte delle città ... 🔗msn.com

Disagi nei trasporti: blackout in Spagna e Portogallo provoca cancellazioni voli - Un grave blackout elettrico ha colpito la Spagna, il Portogallo e parte della Francia, causando notevoli disagi nei trasporti aerei. All’aeroporto di Fiumicino, sono già stati cancellati quattro voli, ... 🔗notizie.it