Ilrestodelcarlino.it - Dopo dieci anni riapre la strada di Colle Cese

A Castel di Lama è stata riaperta10di chiusura lacomunale di contrada. Una notizia attesa non solo dagli automobilisti, ma anche da tante persone, che l’hanno scelta come tragitto per loro passeggiate. Il Comune grazie all’impegno del vice sindaco Marco Mattoni e dell’architetto dell’ufficio tecnico Giovanna Ficcadenti è riuscito ad intercettare fondi gestiti da Anas e del sisma per risistemare lache era in condizioni pessime, tanto che era stata interdetta al traffico, con numerosi disagi per gli abitanti. Alcuni pezzi si erano degradati ed erano sprofondati a valle, a causa dell’erosione, un chiaro esempio di dissesto idrogeologico. Già dal 2010 laevidenziava chiari problemi di cedimento e percorrerla risultava molto pericoloso, i problemi con il passare deglisi erano acutizzati e nel 2015 era stata decisa la chiusura non solo al traffico, ma anche al passaggio dei pedoni. 🔗 Ilrestodelcarlino.it