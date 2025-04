Flacca più di 16 milioni di euro per gli interventi | ecco il piano per la messa in sicurezza

Oltre 16 milioni di euro per la messa in sicurezza di ponti e cavalcavia sulla Flacca - Oltre 16 milioni di euro per la messa in sicurezza di ponti e cavalcavia sulla Flacca, nella zona del sud pontino. Nella mattinata di ieri è stata approvata dalla giunta regionale guidata dal presidente Francesco Rocca la delibera, proposta dall’assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture... 🔗latinatoday.it

Formia dall’accordo per la coesione, 16 milioni di euro per riqualificare i viadotti sulla Flacca - Nuove opportunità e sempre più fattibile il progetto di messa in sicurezza dei viadotti situati lungo la Flacca. Non solo non è stato perso alcun finanziamento di quelli già ottenuti, ma a questi ora si sono aggiunti altri e ben cospicui, che renderanno più vicina la possibilità di migliorare la viabilità di attraversamento della città di Formia. Un’opera che, in gran parte, sarà cantierabile già nel 2025. 🔗laspunta.it

