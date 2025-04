The Couple i vincitori e i nominati della terza puntata del 28 aprile

della terza puntata di The Couple in onda ieri sera, lunedì 28 aprile, sono state le sorelle Boccoli. In nomination due coppie: Pierangelo e Jasmine e Lucia e Irma Testa. 🔗 Le vincitricidi Thein onda ieri sera, lunedì 28, sono state le sorelle Boccoli. Inon due coppie: Pierangelo e Jasmine e Lucia e Irma Testa. 🔗 Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

The couple, i vincitori e i nominati della prima puntata del 7 aprile - I vincitori della prima puntata del programma di Ilary Blasi sono Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli. I nominati sono Fabrizio e Danilo Mileto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

The Couple: i nominati e le nomination di ieri sera 28 aprile 2025 | Video Mediaset - Durante la terza puntata di The Couple – Una vittoria per due è tempo di nomination. Ilary Blasi invita le sette coppie di concorrenti a fare il nome di due coppie da mandare al televoto. Nomination The Couple del 28 aprile 2025 | 3a puntata E’ tempo di nomination a The Couple. La terza puntata del nuovo reality show di Canale 5 entra nel vivo con le nomination. Ecco nel dettaglio le nomination delle singole coppie di concorrenti: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli nominano Pierangelo e Jasmine e Lucia e Irma Testa “ci odiano“; Sorelle Testa votano: Antonino e Andrea e Pierangelo e ... 🔗superguidatv.it

The Couple: eliminati e nominati della terza puntata. Ilary Blasi, nuova frecciata - Prima eliminazione in assoluto nella storia di ‘The Couple - Una vittoria per due’. Nella terza puntata del reality game condotto da Ilary Blasi, quella andata in onda lunedì 28 aprile, finalmente il gioco ha cominciato a ingranare. Complice la sosta forzata a causa del lutto per la morte di Papa Francesco, l’ultima puntata di The Couple ad essere andata in onda è stata quella di lunedì 14 aprile. 🔗quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

The Couple, i vincitori e i nominati della terza puntata del 28 aprile; The Couple: la seconda puntata alle sorelle Boccoli: Carrisi-Greco e Barolo-Thais in nomination; Chi sono i primi vincitori di The Couple: coppie promosse, bocciate, nomination e classifica prima puntata; The Couple, cos'è successo alla prima puntata del 7 aprile: riassunto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

The Couple, i vincitori e i nominati della terza puntata del 28 aprile - Le vincitrici della terza puntata di The Couple in onda ieri sera, lunedì 28 aprile, sono state le sorelle Boccoli ... 🔗fanpage.it

The Couple: eliminati e nominati della terza puntata. Ilary Blasi, nuova frecciata - Prima eliminazione in assoluto nella storia di ‘The Couple - Una vittoria per due’. Nella terza puntata del reality game condotto da Ilary Blasi, quella andata in onda lunedì 28 aprile, finalmente il ... 🔗msn.com

Home Reality Show The Couple: i nominati e le nomination di ieri sera 28 aprile... - Le nomination della terza puntata di The Couple – Una vittoria per due: chi vuoi salvare tra Jasmine e Pierangelo e Lucia e Irma Testa?? 🔗superguidatv.it