Malore improvviso alla prima domanda | il giallo dell' audizone della madre di Sempio

domanda specifica su un dettaglio riservato di quella mattina del delitto di Garlasco e il Malore improvviso. Al punto che Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, il nuovo indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, si è accasciata a terra e il verbale è stato interrotto, dopo appena otto minuti. È un giallo quello che si è consumato ieri mattina nella caserma di via Moscova, dove i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, agli ordini del colonnello Antonio Coppola e su disposizione della Procura di Pavia guidata da Fabio Napoleone, avevano convocato la mamma di Sempio per chiederle chiarimenti in merito agli spostamenti della famiglia nelle ore in cui, quel 13 agosto 2007, Chiara veniva uccisa. La Ferrari e il marito Giuseppe sono, d'altronde, i custodi dell'alibi del figlio, il cui Dna è stato rilevato sulle unghie della vittima. 🔗 Iltempo.it - Malore improvviso alla prima domanda: il giallo ,dell'audizone della madre di Sempio Laspecifica su un dettaglio riservato di quella mattina del delitto di Garlasco e il. Al punto che Daniela Ferrari, la mamma di Andrea, il nuovo indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, si è accasciata a terra e il verbale è stato interrotto, dopo appena otto minuti. È unquello che si è consumato ieri mattina nella caserma di via Moscova, dove i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, agli ordini del colonnello Antonio Coppola e su disposizionea Procura di Pavia guidata da Fabio Napoleone, avevano convocato la mamma diper chiederle chiarimenti in merito agli spostamentia famiglia nelle ore in cui, quel 13 agosto 2007, Chiara veniva uccisa. La Ferrari e il marito Giuseppe sono, d'altronde, i custodi'alibi del figlio, il cui Dna è stato rilevato sulle unghiea vittima. 🔗 Iltempo.it

