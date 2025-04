Isola pedonale della Crocetta dal 5 maggio attiva la telecamera per il controllo degli accessi

Diventa effettiva la pedonalizzazione dell'area del Fante nel cuore della Crocetta. Da lunedì prossimo, 5 maggio, per un mese, sarà attiva la telecamera installata in corso Govone per il controllo degli accessi all'interno dell'Isola pedonale, chiusa alle auto da tempo, pur senza accertare ancora le infrazioni. Un arco di tempo che costituisce il cosiddetto periodo.

Nuova isola pedonale, la maggioranza boccia la mozione del M5S - "Ieri si è tenuto il Consiglio Comunale convocato per l'approvazione dei debiti fuori bilancio. Nella fase preliminare è stata discussa la mozione a mia firma sulla proposta di istituzione, in fase di sperimentazione, di un'isola pedonale su corso Garibaldi e corso De Carolis nelle giornate di... 🔗casertanews.it

Firenze, isola pedonale in via del Pollaiolo: addio ai parcheggi (o forse no) - Firenze, 7 aprile 2025 - Un riassetto di via Antonio del Pollaiolo alla Federiga per la sicurezza dei pedoni, che però fa storcere il naso ad automobilisti, commercianti e residenti. Per rallentare le macchine e far attraversare con meno rischio di investimento i pedoni, è stato creato un salvagente centrale e un cordolo che separa i due sensi di marcia, all’altezza dei porticati. Il risvolto negativo però è che sono spariti circa quindici stalli ai lati, in una strada già critica per trovare dove lasciare la macchina. 🔗lanazione.it

Torre Archirafi, torna l'isola pedonale sul lungomare in vista dell'estate - Prove d’estate nel borgo ripostese di Torre Archirafi. Dal prossimo fine settimana, sabato 5 aprile e domenica 6 aprile, scatterà infatti l’isola pedonale per consentire ai fruitori del lungomare di godere dei primi scorci estivi. La zona a traffico limitato, che resterà in vigore tutti i fine... 🔗cataniatoday.it

