Metal detector al ‘Garrett contest’ 300 in gara e le bellezze sudamericane

gara europea di Metal-detector che si è svolta domenica in piazza Costa a Cesenatico, nella cornice del grattacielo, della ruota panoramica e del Grand Hotel. All’evento hanno partecipato trecento cercatori. In una giornata caratterizzata da un alternarsi di sole e splendente e nuvole, il cercatore di Metalli emiliano ha raggiunto i 27 punti, superando di due lunghezze il cesenate Davide Valzania (25) e di tre il milanese Andrea Mancuso (24). La prima delle donne è stata Barbara Sacchetti con 15 target recuperati, che la collocano al 21esimo posto della classifica assoluta. Per Giovanni Zoboli la vittoria è stata il coronamento di un sogno lungo due anni fa, visto che nel 2023 giunse secondo dietro Simone Montaletti di Forlimpopoli, ieri classificatosi al settimo posto, mentre lo scorso anno dovette arrendersi per un solo target all’anconetano Andrea Valeri quest’anno giunto dodicesimo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Metal detector, al ‘Garrett contest’ 300 in gara e le bellezze sudamericane Il modenese Giovanni Zoboli ha vinto la nona edizione del Garrett Contest, la più importanteeuropea diche si è svolta domenica in piazza Costa a Cesenatico, nella cornice del grattacielo, della ruota panoramica e del Grand Hotel. All’evento hanno partecipato trecento cercatori. In una giornata caratterizzata da un alternarsi di sole e splendente e nuvole, il cercatore dili emiliano ha raggiunto i 27 punti, superando di due lunghezze il cesenate Davide Valzania (25) e di tre il milanese Andrea Mancuso (24). La prima delle donne è stata Barbara Sacchetti con 15 target recuperati, che la collocano al 21esimo posto della classifica assoluta. Per Giovanni Zoboli la vittoria è stata il coronamento di un sogno lungo due anni fa, visto che nel 2023 giunse secondo dietro Simone Montaletti di Forlimpopoli, ieri classificatosi al settimo posto, mentre lo scorso anno dovette arrendersi per un solo target all’anconetano Andrea Valeri quest’anno giunto dodicesimo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Invasione di metal detector in piazza Costa, in 300 per il Garrett Contest: ecco chi ha vinto - Dopo due secondi posti consecutivi, con 27 target recuperati in una finale come sempre vibrante, il modenese Giovanni Zoboli ha vinto la nona edizione del Garrett Contest, la più importante gara europea di metal-detector che si è svolta oggi nella bella cornice di piazza Costa a Cesenatico. ... 🔗cesenatoday.it

Sanremo 2025 blindatissimo: metal detector per il pubblico dell’Ariston, Polizia in campo 370 uomini e sono presenti anche reparti speciali per la “zona rossa” - A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2025, mai come quest’anno è imponente lo spiegamento di forze messo in campo per tutelare la sicurezza della città fino a sabato 15 febbraio. A presidiare la città dei fiori saranno in campo circa 370 tra uomini e donne delle Forze dell’Ordine. La Polizia di Stato è chiamata a garantire la sicurezza della kermesse con specifici servizi di ordine pubblico, con l’impiego di personale della Questura e del locale commissariato di Pubblica Sicurezza, dei Reparti Mobili, di Unità Operative di Primo Intervento, di artificieri e di unità cinofile, di ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Chiusini coperti dal catrame, disastro lavori nelle strade. "Serve il metal detector per trovarli" | FOTO - Nel gennaio 2024 un’ordinanza del sindaco di Capua annunciava i lavori di rifacimento al manto stradale, con tanto di istituzione di senso unico alternato, per via della Libertà, a Sant'Angelo in Formis, la trafficata via che dal quadrivio conduce fino a Santa Maria Capua Vetere. Lavori resi... 🔗casertanews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Metal detector, al ‘Garrett contest’ 300 in gara e le bellezze sudamericane; Invasione di metal detector in piazza Costa, in 300 per il Garrett Contest: ecco chi ha vinto; Passione metal detector: via al Garrett Contest; Passione metal detector. Via al Garrett Contest. 🔗Ne parlano su altre fonti