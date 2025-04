Spagna elettricità ripristinata al 92%

Spagna e Portogallo, dopo il massiccio blackout che ha messo in ginocchio ieri la Penisola iberica. Poco prima dell'alba, l'operatore elettrico spagnolo ha dichiarato che oltre il 92% della fornitura di energia era stato ripristinato. Anche la circolazione dei treni in Spagna sta tornando alla regolarità. Resta ancora chiusa, invece, la rete della metropolitana di Madrid. 🔗 7.22 L'energia elettrica sta gradualmente tornando ine Portogallo, dopo il massiccio blackout che ha messo in ginocchio ieri la Penisola iberica. Poco prima dell'alba, l'operatore elettrico spagnolo ha dichiarato che oltre il 92% della fornitura di energia era stato ripristinato. Anche la circolazione dei treni insta tornando alla regolarità. Resta ancora chiusa, invece, la rete della metropolitana di Madrid. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Ripristinata la fornitura di elettricità nel 20% della Spagna continentale - La fornitura di elettricità è stata ripristinata nel 20% della Spagna continentale. Lo ha annunciato in serata il gestore della rete elettrica spagnola Ree su X, dopo una lunga interruzione di corrente che ha interessato l'intera penisola iberica. "Oltre 1/5 della domanda della penisola è stata ripristinata, con 5.508 MW provenienti dalla produzione indipendente e dall'interconnessione con la Francia. 🔗quotidiano.net

Blackout in Spagna, ripristinata quasi la metà della rete elettrica | Tre le ipotesi: cyber-attacco, guasto tecnico o (raro) fenomeno atmosferico - Colpito anche il Portogallo e parte della Francia. E il gestore portoghese: bruschi cambi di temperature all'origine. Decine gli interventi di soccorso. Treni e aerei fermi, trasporti in tilt 🔗tgcom24.mediaset.it

