Bremer festeggia la vittoria della Juve dallo Stadium e continua il recupero | la FOTO e il messaggio gasano i tifosi bianconeri

Bremer festeggia la vittoria della Juve dallo Stadium: la FOTO e tutti i dettagli sulla sfida dei bianconeriIl difensore della Juve Gleison Bremer ha commentato la vittoria contro il Monza: il bianconero, nonostante l’infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo per quasi tutta questa stagione, ha voluto seguire la squadra dallo Stadium insieme alla sua famiglia. Inoltre, ha proseguito il recupero con la speranza di vederlo al Mondiale per Club. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Bremer (@Bremer)PAROLE – «Domenica perfetta: recovery, famiglia e vittoria in casa». .com 🔗 Juventusnews24.com - Bremer festeggia la vittoria della Juve dallo Stadium e continua il recupero: la FOTO e il messaggio gasano i tifosi bianconeri la: lae tutti i dettagli sulla sfida deiIl difensoreGleisonha commentato lacontro il Monza: il bianconero, nonostante l’infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo per quasi tutta questa stagione, ha voluto seguire la squadrainsieme alla sua famiglia. Inoltre, ha proseguito ilcon la speranza di vederlo al Mondiale per Club. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da(@)PAROLE – «Domenica perfetta: recovery, famiglia ein casa». .com 🔗 Juventusnews24.com

