Tragedia sul lungomare non ce l’ha fatta la turista fiorentina investita da un’auto

(Di sabato 17 agosto 2024) Massa, 17 agosto 2024 – Non celache mercoledì è statadamentre stava attraversando ilin zona Poveromo. Le sue condizioni, da subito critiche, sono peggiorante in serata, fino a spirare durante la nottata. Claudia Lucentini, 56 anni, originaria di Firenze, era sulla nostra costa per un periodo di vacanze. Al momento dell’impatto la donna, da quanto ricostruito sommariamente al momento del sinistro dalla polizia municipale, stava attraversando la strada, quando un’utilitaria, guidata da un uomo,colpita, facendola crollare a terra. La bicicletta è stata scaraventata alcuni metri più avanti. Le condizioni della donna sono state considerate serie sin da subito dai soccorritori che, una volta arrivati sul posto, hanno provato a prestare le prime cure alla donna che inizialmente è rimasta cosciente, fino a poi perdere i sensi.