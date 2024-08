Traffico Roma del 17-08-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sulla A1Napoli incidente con code ora di 8 km tra Anagni e la diramazione diSud versofino al 31 agosto lavori di potatura su Viale Guglielmo Marconi Dov'è il transito avviene tramite riduzione di carreggiata tra Piazza Augusto Righi Piazza della Radio ulteriori lavori in corso su via Giovanni Volpato disagi al trasporto ferroviario per ma è sospesa la circolazione treni sulla lineaSan Pietro Vigna Clara per un allargamento della sede ferroviaria i treni regionali possono subire cancellazioni