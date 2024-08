The Rugby Championship 2024 il Sudafrica vince ancora in Australia e resta solo in vetta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Dopo il successo di Brisbane, ilpassa anche a Perth, superando l’in trasferta per 12-30 nella seconda giornata del The, marca il punto di bonus offensivo edainalla classifica con 10 punti, staccando la Nuova Zelanda, seconda con 5 e distanziando l’Argentina, ferma a 4, ed i Wallabies, bloccati a quota 0. Nel primo tempo l’si porta subito in vantaggio grazie al piazzato di Lolesio al 3?, ma gli ospiti rispondono al quarto d’ora di gioco dalla piazzola con Mngomezulu. Al 17? ilpassa a condurre con la meta non trasformata di Fassi. I padroni di casa, però, accorciano con il calcio di punizione di Lolesio al 21?. Al 26? gli Springboks si riportano sul +5 con il piazzato di Mngomezulu, ma il solito Lolesio dalla piazzola al 37? fissa lo score sul 9-11 con cui si va al riposo.