Processione in mare in onore di San Marone

(Di sabato 17 agosto 2024) Un pomeriggio nuvoloso ha accompagnato la messa e ladi San. Il patrono dei civitanovesi è stato celebrato ieri pomeriggio, con la messa nella chiesa di Cristo Re e poi in, caratterizzata dalla deposizione della corona di fiori. "Celebrare la festa del patrono – ha detto don Giorgio Trapasso nell’omelia – è per noi cristiani lodare e benedire Dio". Il parroco ha ricordato l’opera di evangelizzazione di San, che ha pagato con la vita il fatto di non essersi girato dall’altra parte. "Siamo chiamati a essere presenti nella storia – ha aggiunto –. La città ha bisogno di parole benevole e giuste, utili a custodire la vita dell’altro". Infino al porto, i militi dell’Associazione nazionale carabinieri hanno trasportato a mano le esequie del santo, per salire a bordo dell’imbarcazione "Braveheart".