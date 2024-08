Pranzo di Ferragosto in compagnia la gioia di Andrea | Il migliore degli ultimi 10 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Novate Milanese (Milano) – “È stato ilpiù bellodieci”. A dirlo èCapizzi, cittadino novatese di 77da undiciha perso la mamma, con cui conviveva. Da allora è rimasto solo e in suo aiuto sono intervenuti i servizi sociali che quotidianamente si prendono cura di lui in diverse situazioni. “Il mese di agosto è per me il più brutto – spiega–. Molte persone vanno via, chiudono i negozi, non c’è in giro nessuno anche per scambiare due chiacchiere e mi sento solo”. Durante il giorno adpiace andare in un bar vicino a casa dove può leggere i quotidiani, una delle cose che gli piace di più e trova sempre qualche persona con cui commentare gli articoli. Fino a qualche tempo fa lo faceva con Giuseppe, un operatore che poi è andato in pensione.