Pd tre nomi per la Provincia Versilia e Piana | niente accordo

(Di sabato 17 agosto 2024) Fumata grigia, ma era ampiamente scontato. Alla vigilia di Ferragosto le segreterie territoriali del Pd delladi Lucca si sono incontrate per iniziare a dipanare la matassa, ancora ingarbugliata, che deve portare alla scelta del candidato alla presidenza dellache verrà eletto a fine settembre prossimo. Come noto, le segreterie sono due: una che copre il lato di Viareggio e della, l’altra che afferisce ai territori di Lucca,, Mediavalle e Garfagnana. E se la prima, attraverso un documento, si è espressa a favore di Marcello Pierucci, sindaco di Camaiore, la seconda sta salomonicamente portato avanti due: quelli di Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano e di Andrea Bonfanti, sindaco di Pescaglia. L’incontro doveva servire come primo contatto per arrivare a una scelta, ma, per il momento, l’non c’è.