Nubifragio colpisce Bronte le strade si trasformano in torrenti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024)(Catania) – Dopo un lungo periodo di siccità, le prime piogge hanno finalmente raggiunto la provincia di Catania, portando con sé violenti temporali che hanno subito creato notevoli disagi. Le immagini condivise dalla pagina Facebook “Centro Meteorologico Siciliano” documentano l’allagamento delledi, che si sono trasformate in veri e propri, testimoniando l’intensità delle precipitazioni che hanno colpito l’area del parco dell’Etna. La situazione è motivo di preoccupazione per i residenti, con le autorità locali che stanno monitorando attentamente l’evoluzione delle condizioni meteorologiche per gestire eventuali emergenze. Le forti piogge, seppur attese, stanno mettendo a dura prova un territorio già provato da mesi di siccità, evidenziando la necessità di un’adeguata preparazione per affrontare fenomeni climatici estremi.