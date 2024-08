MotoGP Martin dopo la pole position nel GP d’Austria | Fatto un tempo di un altro pianeta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) “Questane vale 10. Non pensavo di fare 1’27”,fuori da questo. Solo Pecco ed io potevamo farlo. Non pensavo di fare lacontro un Bagnaia molto in forma. Abbiamo cambiato molto la moto, sono fiducioso per la sera. Il dito? Ieri sera ho avuto un taglio profondo uscendo dalla doccia. Pensavo di stare meglio, nel guidato soffro un po’ meno. Adesso la scelta delle gomme per la sprint è difficile, vedremo cosa faranno gli altri. La partenza sarà la chiave della Sprint perché sorpassare qua è molto difficile“. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport dello spagnolo della Ducati Prima Pramac, Jorge, che ha centrato lanella Sprint e nella gara lunga al GP di Austria.lanel GP: “undi un” SportFace.