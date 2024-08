Milan-Torino Vanoli | Serata quasi perfetta c’è un po’ di delusione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Paolo, allenatore del, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 2-2 sul campo delnella prima giornata di Serie A 2024/2025: “Un po’ dic’è se vieni ao, fai una prestazione del genere ma poi non vinci. Abbiamo trovato di fronte una grandissima squadra con i cambi, mentre le nostre sostituzioni sono state obbligate. Finché abbiamo mantenuto certe situazioni abbiamo proposto calcio. Quando i ragazzi si trovano in difficoltà finiscono per rifugiarsi in ciò che hanno fatto in tre anni: questo è un buon tassello per il futuro“.ha poi smorzato sul nascere le polemiche relative agli otto minuti di recupero: “Non iniziamo, siamo alla prima giornata. Faccio i complimenti ai ragazzi, ma la rosa è ancora incompleta. E’ stata una“.: “, c’è un po’ di” SportFace.