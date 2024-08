Lite tra minori ad Apice per contusione uno di loro curato sul posto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna rissa trasi è verificata nel centro dinella serata del 15 agosto. Per motivi ancora non ben chiari sarebbero venuti alle mani alcuni ragazzi tutti ancora non maggiorenni. Al termine della scazzottata uno dei giovani coinvolti nella rissa avrebbe riportato traumi per i quali è stato refertato esul. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Suldella rissa sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, che stanno ora svolgendo le indagini per chiarire l'accaduto, i Vigili Urbani ed il 118. (foto repertorio)