Latitante bulgaro arrestato dalla Polizia si nascondeva in provincia

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 17 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoLadi Stato haun 51enne pluripregiudicato di origini bulgare sul quale pendeva un Ordine di esecuzione per la carcerazione emessoProcura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari per i reati di riduzione/mantenimento in schiavitù e tratta e commercio di schiavi. ?I Falchi della Squadra Mobile, in collaborazione con la Squadra Mobile di Bari, a seguito di un’accurata attività d’indagine finalizzata al rintraccio del soggetto, sono riusciti a raccogliere indizi tali da far ritenere che lo stesso si nascondesse nel territorio di Castellaneta, utilizzando come nascondiglio una vecchia scuola abbandonata nella periferia del paese.