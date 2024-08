Il funerale di Nicolas Bartolini a Saludecio Rimini | ‘Gocce di memoria’ di Giorgia e palloncini bianchi all’uscita del feretro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024)), 17 agosto 2024 - “Amate la vita, amate la vita sopra ogni cosa”, con questo appello ai tanti giovani presenti in chiesa, oggi pomeriggio Don Tarcisio, parroco di, durante l’omelia ha celebrato i funerali di, il giovane 26enne deceduto domenica scorsa in seguito ad incidente sulla statale 16 a Misano, dove a bordo della sua moto si è scontrato con un’auto. Insieme a lui, la fidanzata Aurora Angeli, 19 anni, che lotta ancora tra la vita e la morte. Una domenica trascorsa tranquillamente al mare con gli amici tra sole e serenità, ma poi finita incredibilmente in tragedia.