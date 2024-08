Grande Fratello il nuovo promo è un omaggio al GF Vip 5 | il ricordo che scatena le risate dei fan

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 17 agosto 2024) Ildelè unalla quinta edizione del GF Vip Si avvicina sempre di più l’inizio della nuova edizione deldi Alfonso Signorini, che da metà settembre tornerà a fare capolinea nelle case degli italiani con una nuova imperdibile edizione. E nelle scorse ore ilha diffuso undel reality per far scattare l’entusiasmo nei telespettatori a poche settimane dal gran ritorno, tanto atteso da quei 2milioni e mezzo di telespettatori che hanno seguito con abitudine le vicende degli inquilini del loft di Cinecittà. Nel video lanciato sui social si sente la voce di Andrea Zelletta, ex gieffino molto amato della quinta edizione del GF Vip, una delle più amate del pubblico e che coincise con i complicati mesi del Covid, con le varie zone che inchiodato gli italiani nelle case per evitare di diffondere il contagio.