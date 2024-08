Ferragosto non ‘scalda’ Rimini | Ma le prenotazioni sono in crescita per le prossime due settimane

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 – I fuochi d’artificio asivisti soltanto in cielo. Ala città non ha fatto il botto. Non c’è stato il solito assalto in spiaggia, anche per colpa delle mucillagini. Pochi turisti anche in centro. Una cartolina che fotografa l’estate più complicata da quella del 2020, segnata dalla pandemia. Fatta qualche eccezione, tra cui labeach arena (invasa da 16mila giovani per la festa del ’Circoloco’), non è stato unindimenticabile. “Si è lavorato, ma non come ci aspettavamo o meglio come speravamo”, ammette Fabrizio Pagliarani, uno dei titolari del bagno 26. Unspecchio di questa stagione difficile che, in attesa dei dati ufficiali di luglio e di agosto (dopo che giugno ha registrato un calo di presenze e arrivi), è stata finora segnata dalla flessione di turisti italiani.