Essere Giorgio Armani in 90 punti

(Di sabato 17 agosto 2024): 90 anni ripercorsi in 90. Tra curiosità e fatti della sua vita che (forse) non conoscete. 1 Disegnare abiti non era la sua vocazione primaria: nel 1953si iscrive all’Università di Milano per diventare medico. 2 1978: Diane Keaton sale sul palco degli Oscar con una sua giacca. Da lì diventa il beniamino delle dive hollywoodiane. 3 1982: Time Magazine per la prima volta mette in copertina uno stilista italiano: lui. Il titolo?’s Gorgeous Style. 4 1982: lancia la prima fragranza femminile,Femme by. 5 1984: tocca adEau Pour Homme by, rivisitata nel 2013.(Photo by Fairchild Archive/Penske Media via Getty Images) 6 A suggerire l’idea del mitico blazer fu la sorella Rosanna.