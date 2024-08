Ed Sheeran acquista una quota dell’Ipswich Town mentre vengono apportate modifiche al consiglio direttivo del club

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 17 agosto 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ed, tifoso, ha speso parte del suo patrimonio perre una piccoladeldopo la sua promozione in Premier League. I Tractor Boys daranno il via alla loro prima stagione nella massima serie in 22 anni, in casa contro il Liverpool, sabato all’ora di pranzo, dopo aver ottenuto due promozioni consecutive e aver raggiunto la promozione dalla League One alla Premier League. Il musicistaè stato lo sponsor della maglia deldurante questa ascesa fenomenale e ora hato unadell’1,4% nel. In cambio, avrà “l’uso a lungo termine di un box executive allo stadio Portman Road, che ha personalizzato prima della stagione 2024/25”.