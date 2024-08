Carrarese calendario in salita | si parte a Cesena si chiude a Mantova

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Una stagione lunghissima, salvo complicazioni, 38 giornate escludendo appendici. Latorna a disputare il campionato di Serie B dopo 76 anni, e la strada si mette subito in. Una doppia trasferta nelle due prime due giornate, a causa dei lavori per adeguare lo stadio dei Marmi ai parametri del torneo cadetto. Lafarà il proprio esordio a, in casa di un’altra neopromossa, sei giorni dopo altra trasferta a Cremona. La prima sfida casalinga per la formazione di Calabro è stata calendarizzata per il 27 agosto quando i giallazzurri affronteranno nel turno infrasettimanale il Sudtirol. La sfida esterna a Catanzaro aprirà il mese di settembre, a metà mese ci sarà la prima sfida contro una delle favorite alla promozione in Serie A, ovvero il Sassuolo. La partita a La Spezia e il successivo confronto casalingo con la Reggianarà il mese di settembre.