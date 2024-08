’Anima mia’ per il Volontariato I Cugini di Campagna al Poggione | Sempre disponibili per un selfie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Sembrano non subire i segni degli anni, idi. Loro, la band, e sopratutto "Anima mia torna a casa tua, ti aspetterò dovessi odiare queste mura" frase della loro canzone più celebre. Il brano, inciso nel 1973, ha festeggiato i 50 anni di età ed è stato tradotto in lingua spagnola, francese, svedese. Ed è questo il brano che tutti attendono di ascoltare e cantare durante il concerto che l’organizzazione della Festa delsancascianese (oltre 20 associazioni e circa 300 volontari), presieduta da Ilaria Manzati ed Emma Matteuzzi, propone per il 1° settembre alle 22 sul Palco deldi San Casciano. Idi, con le loro pettinature supercotonate, i lustrini sui gilet e i pantaloni a zampa d’elefante, per la prima volta arrivano tra le colline del Chianti Classico.