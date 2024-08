Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024)DEL 16 AGOSTOORE 20.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA CIRCONE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLAPER INTERVENTI ALLA VEGETAZIONE SONO CHIUSE LA VIA DEL MARE E LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE LAVORI MA SULLA TANGENZIALE DIRIAPERTURA ANTICIPATA DA VIALE CASTRENSE A LARGO PASSAMONTI IN DIREZIONE SALARIA PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER I LAVORI GIUBILARI DI RIQUALIFICAZIONE PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTE FIUMICINO AEROPORTO CIRCONE RALLENTATA PER PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE TRAOSTIENSE E PONTE GALERIA. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI FINO A 30 MINUTI SULLA FL8NETTUNO. LA CIRCONE È RALLENTATA PER INCENDIO TRA POMEZIA E CAMPO LEONE.