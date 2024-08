Verona-Napoli programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

Tutto pronto per il match, inalle 18:30 di domenica 18 agosto nella cornice del Bentegodi. LaA entra nel vivo con la prima giornata e lo fa con gli uomini di Antonio Conte a caccia dei primi tre punti esterni in campionato. Di fronte unche cerca risposte incoraggianti sul piano del gioco dopo il mese e mezzo di preparazione con Paolo Zanetti. La partita sarà trasmessa sia susia su Sky, che trasmette tre gare in co-esclusiva in ogni turno diA. Pierluigi Pardo e Ciro Ferrara sono idiper questa gara, mentre Stefano Borghi e Blerim Dzemaili (entrambi new entry nel team) commenteranno il match per l'emittente di Sky.: Pierluigi Pardo e Ciro FerraraSKY: Stefano Borghi e Blerim Dzemaili