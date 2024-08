Venerdì di bel tempo prima di un weekend instabile con aria fresca e temporali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà ila Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Una debole circolazione depressiontra Baleari e Sardegna influenza marginalmente ilsui settori meridionali della nostra regione fino a; dal fine settimana l’ingresso di una saccatura dalla Francia andrà a congiungersi con la debole circolazione ciclonica presente sul Tirreno, favorendo condizioni dispecie nella giornata di domenica con marcato calo termico sia sui rilievi che in pianura.