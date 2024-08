Vasto rogo nel Salernitano malore per un volontario

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 16 agosto 2024) AGI - Undella Protezione civile di Caggiano, in provincia di Salerno, è stato colto da undurante le operazioni di spegnimento di unincendio che sta interessando, dal pomeriggio, un'area boscata dei monti Alburni, nel, nel comune di Polla. Per domare le fiamme, c'è in azione anche un Canadair proveniente da Lamezia Terme e diretto a terra dal direttore operazioni di spegnimento (Dos), anche luidella Gopi-Anpas di Caggiano. A supporto dei lanci più incisivi sui focolai viene utilizzato anche uno specifico drone in dotazione al nucleo di Protezione civile di Caggiano. Intanto, ilcolto daè stato trasportato subito in ospedale e, da quanto si apprende, sta meglio.