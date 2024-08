The Penguin la data d’uscita italiana della serie spinoff di The Batman

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 16 agosto 2024) Thesequel di Thedi Matt Reeves, con protagonista il Pinguino di Colin Farrell, ha finalmente una; la, in otto episodi trasmessi settimanalmente, debutterà infatti il 20 settembre 2024 su Sky e Now, in contemporanea con la messa in onda americana: a comunicarlo, la stessa Sky con un messaggio sui propri canali social Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky (@skyitalia) Scritta da Lauren LeFranc, The, nel cui cast troviamo anche Cristin Milioti e Clancy Brown, si pone come seguito diretto del film con Robert Pattinson, in cui Oswald Cobblepot muoveva i primi passi all’interno del sottobosco criminale gothamita; ora, invece, la strada sembra spianata, anche se il nostro dovrà vedersela, nella sua scalata al potere, con l’intraprendenza di Sofia Falcone, figlia ...