Telenovela Lukaku il Napoli non aspetta più | la decisione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 16 agosto 2024)infinita su Romelu: ilavanza un’offerta importante, ma il Chelsea non risponde. Manna ha preso unaIl tormentone estivo che sta accompagnando i tifosi azzurri da mesi a questa parte è l’arrivo di Romelu. In un primo momento, ilnon si sarebbe mosso senza la cessione del calciatore, ma ora che l’inizio del campionato è imminente, Antonio Conte ha bisogno del suo attaccante di fiducia. Da qualche giorno, Giovanni Manna è a Londra per risolvere alcune delicate questioni, in entrata e in uscita. Il blitz in terra bretone è dovuto chiaramente a completare una volta e per tutte l’acquisto dell’ex centravanti di Roma e Inter. Nelle ultime ore ilsi è avvicinato tantissimo alle richieste del Chelsea, formalizzando un’offerta da 30 milioni di euro per l’acquisto del cartellino.