(Di venerdì 16 agosto 2024) BuonJannik. Compie 23 annie incredibilmente parte dell’Italia non è consapevole di avere iluno del mondo tennistico. E il genetliaco dalla guida del ranking Jannik lo festeggerà a, giocando contro l’australiano Thompson per arrivare ai quarti del Master 1000 e guadagnare ancora punti., un campione che dovrebbe essere più amato L’Italia del tennis, anche quando i giocatori erano dilettanti, non aveva mai avuto iluno del mondo. Un evento che è scattato il 4 giugno in un’annata cheaveva inaugurato nel migliore dei modi, vincendo in Australia il suoSlam. Poi, la primavera e l’estate non sono andate troppo bene. A Parigi la semifinale, a Wimbledon la sconfitta ai quarti contro il russo Medvedev e la tonsillite che lo ha costretto a saltare le Olimpiadi con tanto di polemiche sui social.