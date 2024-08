Presidenza USA | ancora schermaglie tra Trump e Harris

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 16 agosto 2024) Leper approdare alla casa bianca continuano senza sosta:accusadi aver usato l’IA per ritoccare foto comizio In un recente sviluppo che ha scosso il panorama politico statunitense, l’ex presidente Donaldha mosso accuse contro la vicepresidente Kamala, sostenendo che abbia fatto uso dell’intelligenza artificiale per alterare le immagini di un suo comizio. Queste dichiarazioni hanno sollevato una serie di interrogativi sulla veridicità delle immagini diffuse e sul ruolo dell’IA nella politica moderna. Attacco dicontro la-Ansa-Notizie.comDonald, attraverso un post pubblicato sulla piattaforma Truth Social, ha messo in dubbio l’autenticità di una fotografia che ritraeva Kamalacircondata da una folla durante un evento in Michigan.